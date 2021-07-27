Москва, 27 июля, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией России необходимо изменить подход к проблеме распространения COVID-19. Одним из таких шагов может стать создание из лучших ученых-вирусологов и эпидемиологов совета при президенте, не подчиняющегося промежуточным инстанциям, считает директор Института динамического консерватизма и заместитель председателя Изборского клубаВиталий Аверьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По мнению эксперта, такой совет должен быть уполномочен вырабатывать план борьбы как с COVID-19, так и с возможными другими новыми эпидемиями, а также обновленные регламенты поведения медицинских и санитарных властей в условиях эпидемий. Кроме того, в перечень его функций должна войти ревизия принимаемых сегодня мер по недопущению распространения коронавируса.

Виталий Аверьянов предлагает ряд тезисов по изменению подхода к борьбе с эпидемией. Среди них отмена локдаунов и ограничений внутри страны при регулировании потоков людей из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также проведение расследования ФСБ и СК в отношении негласного развития частного и государственно-частного коррупциогенного бизнеса, связанного с COVID-19.

Эксперт подчеркнул, что приведенные тезисы являются «своего рода идеологическим вбросом» для обсуждения.

«Было бы правильно, чтобы такого рода тезисы сформулировали не три-четыре человека, а многие неравнодушные граждане. Чтобы они обсуждались, и не только политиками. Безусловно, такого рода предложения должны пройти критическую проверку у специалистов и тех, кто владеет точной информацией и статистикой, необходимой для принятия выверенных управленческих решений», — добавил Аверьянов.