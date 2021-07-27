Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун интересен европейским клубом.

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

По данным портала TMW, иранский форвард привлек внимание немецкого «Байера» и «Ромы». Леверкузенский клуб уже обратился к «Зениту» с трансферным предложением в размере 18 миллионов евро, но «сине-бело-голубые» запросили не менее 20 миллионов. Источник сообщает, что «Рома» скорее всего уступит «Байеру» борьбу за иранца.

Текущий контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до следующего лета.

В минувшем сезоне Азмун набрал 21 (19+2) очко по системе «гол+пас» в 24 матчах РПЛ.