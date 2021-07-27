Челябинск, 27 июля, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Жительницу Челябинска задержали после нападения с ножом на её сожителя, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Цитата из к/ф «Остров проклятых». реж Мартин Скорсезе. 2009. США Убил жену

Инцидент произошёл в Курчатовском районе Челябинска — в одной из квартир дома на улице Островского. Прибывшим на место инцидента росгвардейцам сообщили, что женщина ранила ножом мужчину 38 лет.

Это произошло в ходе ссоры: сначала мужчина и женщина ругались, «в какой-то момент женщина схватила нож и нанесла им своему сожителю резаную рану в область левой щеки».

Злоумышленница скрылась, а её сожителю вызвали скорую, которая и увезла его в больницу. Эта история произошла поздним вечером 22 июля, а 26 июля росгвардейцы задержали схожую по приметам женщину у соседнего дома.

«Ей оказалась ранее неоднократно судимая 37-летняя челябинка, — отметили в ведомстве. — Женщина была задержана». Её передали в полицию для дальнейшего разбирательства.