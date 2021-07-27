Москва, 27 июля, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Глобальное потепление может привести к затоплению двух российских городов — Санкт-Петербурга и Архангельска. Об этом заявил руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

«Проблема подъема мирового океана — это проблема XXII века. По худшим оценкам, подъем может быть три-пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?» — цитирует климатолога Ura.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению ученого, глобальное потепление приведет к исчезновению ледяного покрова в Арктике к середине XXI века.