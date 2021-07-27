Челябинск, 27 июля, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Житель села Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) был задержан после того, как повредил автомобиль своего бывшего тестя, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Titreno.com Нападение

Инцидент произошёл вечером накануне, 26 июля, на улице Свердловской. Росгвардейцы, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали мужчину, который разбил стеклянной бутылкой лобовое и переднее правое стёкла автомобиля Honda Accord.

Бойцам Росгвардии пожаловалась местная жительница, рассказав, что её бывший муж повредил машину её отца. Росгвардейцы задержали злоумышленника и вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу.