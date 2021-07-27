Роли, США, 27 июля, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Журналист Фрэнк Серавалли в своем твиттере сообщил, что «Каролина Харрикейнз» готовы заключить контракт со скандальным экс-защитником «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанджело.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

По данным источника, «Харрикейнз» в ближайшее время достиг договоренности с 25-летним хоккеистом, который вышел на рынок свободных агентом после того, как «Рейнджерс» выкупили его контракт из-за скандала внутри команды. Источник утверждает, что стороны заключат однолетнее соглашение.

В минувшем сезоне НХЛ Деанджело провел 6 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну голевую передачу. В сезоне 2019/2020 на его счету было 53 (15+38) очка в 68 матчах.