Москва, 28 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В столице запустили сервис Discovermoscow.com, который объединил в себе медиаплатформу #Москвастобой и официальный туристический портал Discover.moscow. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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По мнению вице-мэра, этот портал будет полезен как жителям столицы, так и иностранцам. Сайт доступен на трех языках — русском, английском и китайском.

«Интеграция двух туристических сервисов в один сократит время поиска интересующей информации. На новом портале уже представлено более 350 достопримечательностей. Это музеи, старинные усадьбы, храмы и памятники. Там же можно найти раздел с онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу, ознакомиться с гастрономическими точками Москвы», — сказала Сергунина.