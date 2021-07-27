Рим, 27 июля, 2021, 22:43 — ИА Регнум.

Противники антикоронавирусных ограничений во вторник, 27 июля, провели масштабную акцию протеста в Риме.

Kookay Рим

В самом начале митинга произошло несколько стычек между участниками акции и журналистами. Митингующие встретили это лозунгами «журналисты — террористы», обвинив СМИ в работе на власть, а не на общество.

Участники акции подчеркнули, что их не следует путать с противниками вакцинации, они выступают за отмену бессмысленных ограничений, которые мешают экономике и их труду. Речь, к примеру, о допуске в общественные места только владельцев «антикоронавирусных паспортов» — привитых, переболевших или сдавших тест с отрицательным результатом (правило вступит в силу в Италии в августе 2021 года).

По данным на27июля, в Италии умерли127 995человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на24(днем ранее — на22). Число подтвержденных носителей выросло на4522(днем ранее — на3117). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 325 046 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены70 310человек — на2074 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 119 047человек, что составляет55,77% населения Италии старше 12 лет.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (отменен 1 июля 2021 года). ЕС помогал Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она должна быть официально утверждена летом 2021 года, а средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит от 4 до 5%.