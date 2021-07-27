Луганск, , 22:43 — REGNUM Пять раз режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками с начала суток 27 июля в ЛНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Поездка Владимира Зеленского в Донбасс President.gov.ua

Первый обстрел начался в 5:20 мск: ВСУ атаковали район Золотого-5, а затем город подвергся обстрелу ВСУ ещё через три часа — в 8:35 мск.

После этого украинские боевики дважды — в 10:18 мск и в 12:15 мск — обстреляли село Желобок, а в 13:55 мск ВСУ атаковали посёлок Молодёжное. Применялись гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.

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