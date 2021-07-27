Торонто, Канада, 27 июля, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Журналист Дэвид Паньотт сообщил в своем твиттере о вероятном возвращением нападающего Джоша Хо-Сэнга в Национальную хоккейную лигу.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

По данным источника, «Торонто Мейпл Лифс» предлагает 25-летнему хоккеиста двусторонний контракт.

Ранее Хо-Сэнг выступал в составе «Нью-Йорк Айлендерс». Он покинул команду в 2019 году, набрав 24 (7+17) очка в 54 матчах за «островитян».