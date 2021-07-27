Белград, 27 июля, 2021, 22:43 — ИА Регнум. В Белграде 27 июля на 87 году жизни скончалась выдающийся сербский и мировой фольклорист, профессор Нада Милошевич-Джорджевич. Об этом сообщила Сербская академия наук и искусств, чьим членом с 2003 года являлась профессор Милошевич-Джорджевич.

Radmilo Filipović, Trstenik Сербская песня

Милошевич-Джорджевич также состояла во многих сербских и международных экспертных ассоциациях, таких, как Европейская ассоциация культуры, Folklore Fellows при Академии наук Финляндии, Международное общество по изучению народной прозы (International Society for Folk Narrative Research), Общество исследователей сербского языка и литературы Сербии.

Профессор Милошевич-Джорджевич является автором многих научных трудов и книг, среди которых выделяется энциклопедический словарь сербского устного народного творчества.