Сент-Луис, США, 27 июля, 2021, 22:39 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» на своем официальном портале сообщили о подписании контракта с российским нападающим Павлом Бучневичем.

Dinur «Сент-Луис Блюз»

Сообщается, что соглашение с экс-форвардом «Рейнджерс» рассчитано на 4 года, а среднегодовая зарплата хоккеиста составит 5,8 миллиона долларов. Ранее Бучневич зарабатывал 3,25 миллиона за год.

Напомним, что «рейнджеры» обменяли Бучневича в «Сент-Луис» 24 июля, получив взамен выбор во втором раунде драфта-2022 и форварда Самуэля Блэйза.

В минувшем сезоне россиянин принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата и набрал 48 (20+28) очков.