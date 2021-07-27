Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате пожара в трёхэтажном жилом доме пострадал один человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 27 июля.

(сс) Daniel Tausis Пожар

Около двух часов понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение в доме на улице Центральной. Площадь пожара составила 250 кв. метров.

По уточнённой информации, пострадал пожилой мужчина. С ожогами он был госпитализирован.