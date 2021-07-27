Лашкаргах, Афганистан, 27 июля, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции погибли в городе Лашкаргах (провинция Гильменд, Афганистан), передаёт 27 июля 1TV.

Афганистан. 1919

Уточняется, что ещё четыре правоохранителя ранены. Причина гибели и ранений — взрыв, который прогремел в районе КПП вечером 27 июля.

Как рассказали очевидцы, перед тем, как прогремел взрыв, к пропускному пункту подъехала машина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гильменде талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подбили вертолёт афганской армии.