Вашингтон, 27 июля, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix снимет сериал Pokemon по мотивам одноимённой видеоигры. Об этом 27 июля пишет издание Variety.

Цитата из т/c «Покемон». Реж. Кунихико Юяма. 1996.Япония Эш — тренер покемонов

По данным издания, в сериале будут играть живые актёры. Сценаристом и исполнительным продюсером выступит Джо Хендерсон («Люцифер»).

ИА REGNUM напоминает, что медиафраншиза Pokemon создана геймдизайнером Сатоси Тадзири в 1996 году. Права на товарный знак принадлежат компании Nintendo.