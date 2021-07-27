Сараево, , 22:17 — REGNUM В Сараево 27 июля отменено заседание Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины из-за неявки депутатов из Республики Сербской.

Босния и Герцеговина

В предыдущий день лидеры парламентских партий Республики Сербской единогласно приняли решение о том, что представители РС не будут участвовать в работе органов власти на уровне БиГ пока в силе остается постановление верховного представителя международного сообщества по БиГ Валентина Инцко о запрете отрицания «геноцида мусульман» в Сребренице.

Позицию политиков должен утвердить 30 июля на внеочередном заседании парламент Республики Сербской.

«У нас время от времени должны происходить кризисные ситуации. Эти важные и, по моему мнению, положительные решения должны были вызвать реакцию. Я думаю, что не надо подливать масло в огонь, мы должны подождать, и обстановка успокоится. Верховный представитель останется, боннские полномочия останутся, институты снова заработают», — процитировал телеканал РТС слова председателя Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ Бакира Изетбеговича.

Напомним, что ранее Россия и Китай внесли в СБ ООН проект резолюции о прекращении мандата верховного представителя по БиГ, но этот документ не прошел голосование в Совбезе. Политический кризис в Боснии и Герцеговине разыгрался после того, как новым верховным представителем, в обход СБ ООН, был назначен немецкий дипломат Кристиан Шмидт. Валентин Инцко, который 31 июля покидает пост верховного представителя, перед самым окончанием мандата решил воспользоваться боннскими полномочиями и навязать Республике Сербской новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание «геноцида» в Сребренице в 1995 году.