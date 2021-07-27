Вашингтон, 27 июля, 2021, 22:36 — ИА Регнум. В социальной сети Instagram учётные записи подростков, которым ещё не исполнилось 16 лет, станут закрытыми. Об этом 27 июля пишет издание vc.ru.

Instagram

Как отмечает издание, публикации в формате постов и «Историй» будут скрыты от совершеннолетних пользователей в поиске по хештегам и во вкладке «Интересное». А те дети, у которых уже есть открытые аккаунты в соцсети, будут предупреждены о преимуществах профилей закрытого типа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года разработчики Instagram анонсировали функцию, из-за которой взрослые не смогут отправлять сообщения несовершеннолетним. По словам представителей соцсети, это сделано позволит оградить детей от нежелательной информации.