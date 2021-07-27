Москва, 27 июля, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Портал «Спорт-Экспресс» сообщил, что московский «Спартак» заинтересован в услугах флангового защитника «Порту» Уилсона Манафе.

Дмитрий Садовников Игроки «Спартака»

По данным источника, «Спартак» уже приступил к переговорам с португальской командой о трансфере 27-летнего футболиста. Его контракт с «Порту» рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшем чемпионате Португалии Манафе принял участие в 31 матче и отличился двумя результативными передачами.