Екатеринбург, 27 июля, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пройдёт первый всероссийский чемпионат по спортивному снайпингу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Екатеринбург.рф Снайпинг

100 стрелков из Москвы, Тюмени, Грозного и других городов будут состязаться на полигоне Свердловского учебного центра Центрального военного округа.

Чемпионат состоится 5−7 августа. Организаторы — «Федерация высокоточной стрельбы России» и ассоциация тактической стрельбы «РосСнайпинг». В программе состязаний — 25 стрелковых упражнений с разными дистанциями для стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в 2023 году пройдёт летняя Универсиада-2023.