Приштина, Сербия, 27 июля, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Глава исламской общины Косово муфтий Наим Тернава 27 июля принял в своем доме главу миссии НАТО в Косово КФОР генерал-майором Франко Федеричи.

Twitter Наим Тернава

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тернава пожелал Федеричи успехов в выполнении его миссии и заявил, что Исламская община Косово тесно сотрудничает с КФОР при реализации гуманитарных проектов.

В свою очередь, Федеричи поблагодарил Тернаву за гостеприимство и высоко оценил заботу Исламской общины о благополучии граждан, а также атмосферу межконфессиональной гармонии и толерантности в крае.