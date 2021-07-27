Овечкин проведёт в «Вашингтоне» ещё пять лет
Вашингтон, 27 июля, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Контракт на сумму $47,5 млн подписал с американским хоккейным клубом Washington Capitals российский форвард Александр Овечкин. Как сообщили в пресс-службе ХК, контракт заключён на пять лет.
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Александр Овечкин
«Washington Capitals повторно подписал с капитаном Алексом Овечкиным пятилетний контракт на $47,5 млн», — говорится в сообщении. Этой новостью хоккеист поделился с подписчиками своего Twitter.
https://twitter.com/ovi8/status/1420066730156646400
Комментируя эту новость, владелец Washington Capitals Тед Леонсис заявил, что Овечкин — это хоккеист «мирового класса», а затем добавил:
«Влияние Александра на хоккей в Вашингтоне выходит далеко за рамки «Кэпитал Уан Арены».