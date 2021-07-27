Вашингтон, 27 июля, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Контракт на сумму $47,5 млн подписал с американским хоккейным клубом Washington Capitals российский форвард Александр Овечкин. Как сообщили в пресс-службе ХК, контракт заключён на пять лет.

459arw.afrc.af.mil Александр Овечкин

«Washington Capitals повторно подписал с капитаном Алексом Овечкиным пятилетний контракт на $47,5 млн», — говорится в сообщении. Этой новостью хоккеист поделился с подписчиками своего Twitter.

https://twitter.com/ovi8/status/1420066730156646400

Комментируя эту новость, владелец Washington Capitals Тед Леонсис заявил, что Овечкин — это хоккеист «мирового класса», а затем добавил: