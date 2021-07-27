Москва, 27 июля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Исполнительница Диана Арбенина рассказала о последствиях перенесённого коронавируса. Об этом сообщило издание «Рамблер».

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

По словам певицы, она дважды переболела COVID-19. После этого у неё начались проблемы с голосовыми связками и быстрая утомляемость. «…вирус начинает долбать во все уязвимые точки», — считает Арбенина.

ИА REGNUM напоминает, что Диана Арбенина является лидером рок-группы «Ночные снайперы». Она также носит почётное звание «Заслуженной артистки Чеченской Республики».