Вашингтон, 27 июля, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин согласовал с клубом новый контракт, информирует пресс-служба «Кэпс».

Michael Miller Александр Овечкин

Согласно информации на официальном портале клуба, срок нового соглашения рассчитан на пять лет, а среднегодовая зарплата российского хоккеиста составит 9,5 миллиона долларов.

В минувшем регулярном чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах и набрал 42 (24+18) очка. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла в 5 встречах.

На данный момент Овечкин занимает шестое место в истории лиги по количеству голов — 730 шайб.