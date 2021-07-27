Лондон, 27 июля, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Журналист Фабрицио Романо в своем твиттере сообщил, что центральный защитник Жюль Кунде в ближайшее время может перейти из «Севильи» в «Челси».

Aleksandr Osipov Футболисты «Челси»

По данным источника, 22-летний игрок уже достиг устной договоренности с лондонским клубом. Он подпишет контракт до лета 2026 года, когда состоится его трансфер из «Севильи».

Сообщается, что «Челси» в ближайшее время может достигнуть согласия о трансфере футболиста из испанской команде. Ранее освещалось, что сумма перехода составит от 70 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Испании Кунде набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в 34 матчах.