Киев, 27 июля, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призывает не рассматривать увольнение Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных Сил Украины как «нечто чрезвычайное».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом говорится в комментарии, распространённом офисом президента вечером 27 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В комментарии отмечается, что это решение является продолжением начатых кадровых изменений в министерстве обороны Украины и в секторе безопасности в целом.

«Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями… Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать», — подчеркнул Зеленский.

Президент ожидает, что на всех уровнях в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, «которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины».

Напомним, что ранее сегодня Зеленский уволил с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака и назначил на этот пост Валерия Залужного, до того занимавшего пост командующего оперативного командования «Север». Чуть раньше были уволены сразу три заместителя министра обороны.