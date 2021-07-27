Екатеринбург, , 21:30 — REGNUM Уставной суд Свердловской области теперь будет состоять из трёх судей. Соответствующее решение приняло Законодательное собрание региона.

В суде Усач Тимофей © ИА Красная Весна

Ранее судебный орган власти состоял из пяти судей. Сокращены шесть должностей: две должности судей, две — советников судей и две — сотрудников аппарата суда.

«Это позволит сократить расходы областного бюджета и, вместе с тем, позволит суду полноценно функционировать до момента, когда его деятельность будет прекращена», — сообщила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель председателя Уставного суда региона Роман Тараборин возглавил управление архивами Свердловской области.

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