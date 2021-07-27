Киев, 27 июля 2021, 21:16 — REGNUM Правительство Украины завершило подготовку законопроекта о «переходном периоде в Донбассе», заявил на конференции 27 июля вице-премьер по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Алексей Резников.

Алексей Резников
Алексей Резников
President.gov.ua

Представитель Киева заявил, что это фундаментальный документ, который, по мнению властей Украины, позволит «безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения».

Резников проинформировал, что над документом, помимо правительства Украины, работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий. Всего было рассмотрено около 180 рекомендаций и предложений, в результате чего из 98 страниц изначального проекта остались 30.

Теперь документ будет передан в Верховную раду, его утверждение ожидается в ходе осенней сессии парламента.

ИА REGNUM напоминает, что в мае Резников заявил, что Киев готов представить Западу законопроект о государственной политике переходного периода для Донбасса. Чиновник заявил, что документ направлен в посольства стран G7 и Венецианскую комиссию. Резников также отдельно подчёркивал, что планы его принятия Верховной радой никоим образом не является отказом или уходом от Минских договоренностей.