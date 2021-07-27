Леверкузен, Германия, 27 июля, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Сажа выпала в городе Леверкузене (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), где утром 27 июля прогремел взрыв на химическом предприятии Chempark.

433aw.afrc.af.mil Грязные руки

Как сообщили в администрации города, с проблемой разбираются экологи. Сажа осела в ряде районов Леверкузена. Куски сажи довольно крупные — размером с мелкую монету.

Сажа имеет маслянистую основу. Жителям города рекомендовали не допускать попадания сажи в жилые помещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два человека погибли и пятеро пострадали в результате взрыва на территории Chempark.