28 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Инициатива по созданию «Сербского мира» ни в коем случае не может угрожать другим балканским народам, так как это всего лишь продуманный ход правящей Сербской прогрессивной партии, сделанный с целью отвлечения общественного внимания от предательства Косово и Метохии. Такое мнение ИА REGNUM высказали сербские эксперты.

Татьяна Стоянович, , 09:03 — REGNUM Объединить всех сербов, независимо от страны, в которой они проживают, и создать «Сербский мир», который возглавит президент Сербии Александр Вучич. Так лидер сербского Движения социалистов и министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 18 июля обозначил одну из главных сербских национальных задач. Эту инициативу тут же подверг острой критике лидер боснийских мусульман Бакир Изетбегович. Он заявил, что «Сербский мир» является синонимом «Великой Сербии», и призвал бошняков «не терять бдительности», так как подобные инициативы свидетельствуют о готовности сербской стороны к «новой агрессии».

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Что такое «Сербский мир» и стоит ли бошнякам его опасаться, ИА REGNUM рассказывают сербские эксперты.

Словосочетание «Сербский мир» является прямым, но не совсем удачным аналогом словосочетания «Русский мир», считает сербский политический аналитик, экс-депутат парламента Сербии Джордже Вукадинович.

«В варианте, который предлагает Сербская прогрессивная партия, вся эта история вокруг «Сербского мира» звучит немного карикатурно и контрпродуктивно. С одной стороны, Сербский мир действительно существует — это пространство, которое в географическом, культурном и духовном смысле очерчено территорией, на которой говорят на сербском языке и на которую распространяется влияние Сербской православной церкви. Этот мир был создан задолго до того, как о нём вспомнил министр Вулин», — рассказал эксперт.

По словам Вукадиновича, проблема в том, что идея создания Сербского мира теперь выдвигается по очевидно политическим причинам, исключительно в целях пропаганды, и за ней не стоит реальное намерение серьезно и организованно действовать в этом направлении.

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«Иными словами, Сербский мир нужно строить, нет никакой нужды о нём рассказывать. Эта тема должна быть на повестке дня не только политиков, но и общественных деятелей с ответственной национальной позицией. Это не должно быть привилегией или пустым лозунгом какой-то отдельно взятой политической партии», — полагает Вукадинович.

По словам сербского эксперта, когда идея Сербского мира выдвигается с изрядной долей театральности, она становится лишь идеальным поводом для того, чтобы региональные лидеры, такие как Бакир Изетбегович или Мило Джуканович, «развернули большую борьбу против великосербских устремлений».

Джордже Вукадинович «Вулин сознательно или бессознательно бросил мяч всем антисербским силам в регионе, которые теперь будут бороться против якобы «призрака сербского национализма». На внешнеполитическом плане подобные заявления наносят ущерб Сербии, а на внутриполитическом это всего лишь демонстрация патриотизма действующих властей в целях привлечения голосов избирателей. К сожалению, это и своеобразное алиби для прикрытия весьма проблемной, капитулянтской, можно сказать, предательской политики действующих властей по отношению к Косово и Метохии».

Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович также считает, что Сербский мир является прежде всего «пропагандистско-карикатурной» инициативой самого президента Сербии Александра Вучича, которая, в первую очередь, должна отвлечь внимание общественности от Косово и Метохии.

«Вернее, она должна «усыпить» сербскую общественность, чтобы она закрыла глаза на то, что Вучич начал подписанием Брюссельского соглашения, продолжил подписанием Вашингтонского соглашения, а теперь должен закончить в ходе переговоров с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти — на предательство Косово и Метохии», — заявил Мирович.

По словам эксперта, внимательный анализ заявлений тех сербских политиков, которые выступают за создание Сербского мира, прежде всего министра внутренних дел Александра Вулина, покажет, что в этих выступлениях никогда не упоминается Косово и Метохия.

Деян Мирович «Вулин, который в своих заявлениях самостоятелен ровно настолько, насколько Украина самостоятельна в своей политике по отношению к Вашингтону, говорит о Республике Сербской, о Черногории, но избегает упоминать Косово. Республика Сербская находится в составе международно признанного государства Босния и Герцеговина. Черногория также является признанным членом ООН и к тому же еще и членом НАТО. С другой стороны, Косово и Метохия в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН является частью Сербии. Я считаю, что Сербия как государство, чьи границы гарантированы Резолюцией 1244, должна бороться в первую очередь за соблюдение этой резолюции и против вступления Косово в ЮНЕСКО».

«Правовой исторический ревизионизм на Балканах существует только когда речь идет о Косово и Метохии. Никто не оспаривает Дейтонское соглашение, никто не оспаривает независимость Черногории и ее членство в ООН, так же, как и независимость БиГ. Но зато и Запад, и сам Вучич оспаривают важность и жизнеспособность Резолюции 1244. Этот документ защищают только Россия и Китай. Вот это настоящий исторический и правовой ревизионизм. Самая большая опасность на Балканах — это отмена Резолюции 1244. А всё остальное просто пропаганда», — резюмировал Деян Мирович.