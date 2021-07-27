Скопье, 27 июля, 2021, 21:58 — ИА Регнум. В преддверии местных выборов 17 октября в Избирательный кодекс Северной Македонии были внесены изменения.

Pretsedatel.mk На парламентских выборах в Северной Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, изменения были внесены правительством. Отныне для получения одного партии необходимо набрать минимум 3% голосов избирателей, причем процент отсчитывается от общего числа зарегистрированных избирателей. Голоса, отданные за партии, не прошедшие порог, будут перераспределены.

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Министр юстиции Боян Маричич заявил, что, если малые партии будут возражать против этих изменений, они будут обнулены.

Местные выборы пройдут 17 октября 2021 года.