Приштина, , 08:49 — REGNUM Албанское новостное агентство Prestigji.com 27 июля сообщило о том, что Ходжа Назим Рамадани из деревни Стрелц Верхне-Дечанский в Косово 26 июля обратил в ислам двух сестер из Франции, Корали и Амели.

По словам Ходжи, он два часа рассказывал женщинам об исламе, а после обеденного намаза они обратились и приняли имена Мерьем и Сара. Подчеркивается, что обращение было добровольным и очень эмоциональным.

Напомним, мусульмане составляют подавляющее большинство албанского населения Косово, однако часть албанцев в Косово исповедуют католичество. Православие исповедуют сербы. Тем не менее, в Албании нередко встречаются православные албанцы, особенно на юге страны.

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