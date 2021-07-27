Киев, , 20:59 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон с целью подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского.

Белый дом Radek Kucharski

Об этом на брифинге вечером 27 июля заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер президента добавил, что дата визита Ермака и Кулебы в США еще не определена.

«Они действительно поедут готовить визит… когда-нибудь между сейчас и 30 августа», — сказал Никифоров.

Он также не уточнил, почему возникла необходимость в визите Вашингтон двух этих чиновников.

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме состоится 30 августа. Как заявили в Госдепе США, Вашингтон с помощью такого контакта с Киевом намерен показать свою поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и в Крыму».