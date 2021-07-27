Архангельск, 27 июля, 2021, 20:51 — ИА Регнум. В Архангельской области вакцинацию от коронавируса завершили почти 225 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 162 558 человек, 224 955 жителей области прошли первый этап вакцинации», — уточнили в ведомстве.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать как минимум 516 тысяч человек. Достичь этой планки в минздраве рассчитывают к октябрю.

По данным министерства, в ближайшие дни регион получит 20 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сделать прививку можно в медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область получила 4,5 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для переболевших COVID-19 и тех, кто решил вакцинироваться повторно.