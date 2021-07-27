Лас-Вегас, США, 27 июля, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» в своем твиттере сообщила, что голкипер Марк-Андре Флери покинет команду.

(сс) swimfinfan «Чикаго Блекхоукс»

Экс-голкипер «Питтсбурга» Флери продолжит карьеру в составе «Чикаго», клуб обменял возрастного голкипера на форварда фарм-клуба «Блэкхокс» Микаэла Хаккарайнена.

Ранее в СМИ появилась информация, что Флери может завершить свою карьеру, если состоится его обмен в «Чикаго».