Киев, 27 июля, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Руководителям министерства обороны Украины надо делать больше в направлении обеспечения военнослужащих и коммуникаций, заявил на брифинге 27 июля пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

Спикер напомнил, что решением правительства были уволены сразу три заместителя министра обороны — Александр Миронюк, Игорь Старобинский и Игорь Халимон. Назначения на вакантные посты ожидаются до конца этой недели.

«Президент хочет, чтобы современный солдат, который рискует собственной жизнью, имел достойные условия службы, держал в руках современное, надежное оружие, технику. Именно на этом направлении надо делать больше», — заявил Никифоров.

Также спикер отметил, что «война у нас ведётся не только в поле, но и в информационном поле», и это направление, как считает президент, надо усилить.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что Зеленский решил уволить с должности главнокомандующего Вооруженных сил УкраиныРуслана Хомчака. Решение в офисе президента пояснили конфликтом главнокомандующего и министерства обороны.