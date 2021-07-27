Сыктывкар, 27 июля, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Коми выявлены факты использования шахтерами поддельных дипломов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

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«В первом полугодии 2021 года было выявлено три случая предоставления шахтерами поддельных дипломов о наличии у них технического образования, позволившего им осуществлять подземные работы», — сообщили в ведомстве.

После выявления случаев была начата проверка, в ходе которой правоохранители обнаружили сорок сайтов по продаже дипломов любых специальностей.

«По результатам проведенной проверки прокуратурой направлено 40 исковых заявлений о признании информации, размещенной на этих сайтах, запрещенной на территории России. Все иски удовлетворены судом. К настоящему времени сайты заблокированы», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудников нефтяных компаний в Коми обвиняют в коррупционных преступлениях.