Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в трёхэтажном жилом доме вспыхнул крупный пожар. Спасатели эвакуировали людей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 27 июля.

ГУ МЧС России по Ростовской области В Ростове-на-Дону загорелся частный дом

Сообщение о возгорании в трёхэтажном доме на улице Центральной поступило примерно в 19:10 мск. К месту происшествия прибыли 59 человек и 18 единиц техники.

По уточнённый информации, площадь пожара составляет 200 кв. метров. Эвакуировано 13 человек.