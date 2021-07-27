Ярославль, 27 июля, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков признался в том, что его водитель нарушил правила дорожного движения. Об этом глава города написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Момент нарушения

Видеозапись с автомобилем, который поворачивает налево через двойную сплошную, появилась в социальных сетях. Автор видео предположил, что это машина мэра, который приезжал осматривать улицу, где идёт ремонт. Владимир Волков подтвердил эти подозрения.

«Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором автомобиль, «похожий на тот, на котором ездит мэр», нарушает ПДД. Чтобы не было кривотолков: это действительно мой служебный автомобиль. Водитель отправлен в ГИБДД сообщать о своём нарушении. Пешком», — написал мэр Ярославля Владимир Волков.

Дошёл ли водитель до ГИБДД — этот вопрос ИА REGNUM адресует в УМВД по Ярославской области.