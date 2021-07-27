Киев, , 20:26 — REGNUM Национальная полиция Украины отменила административный протокол на депутата рады от «Слуги народа» Евгения Брагара, которого ранее обвинили в вождении в состоянии наркотического опьянения.

Полиция Украины (сс) Nushtaev Dmitriy

О соответствующем решении сообщают 27 июля украинские СМИ.

В сообщении полиции уточняется, что протокол отменили на основании полученных результатов экспертизы, которая не обнаружила никаких наркотических веществ в организме парламентария.

Кроме того, патрульным, оформившим протокол на Брагара, вынесли выговоры, поскольку у них были выключены камеры, что является нарушением инструкции. Замечания и понижения в должности получили руководители подразделений, где работают эти силовики.

ИА REGNUM напоминает, что сам Брагар после иницидента заявил, что патрульные обвинили его в пребывании в состоянии наркотического опьянения после отказа давать взятку. Многие эксперты предполагали, что с этим резонансным делом, в частности, может быть связана отставка с поста главы МВД Арсена Авакова.