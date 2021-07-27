Киев, 27 июля, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Представителем США на саммите проекта «Крымская платформа», вероятнее всего, действительно будет выступать министр транспорта Питер Буттиджич, заявил на брифинге 27 июля пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Gage Skidmore Пит Буттиджич

Как и другие представители Киева, он не стал пояснять, какое отношение транспорт США имеет к проблематике Крыма. Вместе с тем Никифоров дал понять, что это решение ещё может быть пересмотрено.

«Я не могу это подтвердить окончательно, но я думаю, на сегодня это так и есть», — сказал спикер Зеленского.

Вместе с тем он заявил, что Украина рада «любому участию любой страны» в саммите, добавив, что тема Крыма ранее «пять лет вообще не поднималась», и лишь теперь этот вопрос «будет сдвинут с мёртвой точки».

ИА REGNUM напоминает, что накануне заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и ЕвразииДжордж Кент заявил, что президент СШАДжозеф Байден точно не приедет в Киев на саммит так называемой «Крымской платформы». После этого стало известно, что США будет представлять министр транспорта Пит Буттиджич.