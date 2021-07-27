Москва, 27 июля, 2021, 20:26 — ИА Регнум. День отца предложено добавить в российский календарь. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов 27 июля появился проект президентского указа Минтруда РФ.

Константин Савицкий. Отец (фрагмент). 1896

В тексте документа предлагается отмечать День отца каждое третье воскресенье октября.

Напомним, в ряде стран отмечают День отца. Так, в США очередной праздник приходится на воскресенье, 19 июня 2022 г. Ряд стран празднует его весной: Италия — в марте, Дания — в мае. В Австралии День отца отмечают в сентябре, в Болгарии — в декабре.