Вашингтон, 27 июля, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Российские власти не стоят за кибератаками, но и не борются как следует с хакерами, заявил 27 июля представитель американской генпрокуратуры Ричард Даунинг на слушаниях в Конгрессе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Зампомощника министра юстиции Даунинг на слушаниях в юридическом комитете Сената заявил, что больше всего хакеров скрывается в России. При этом он сказал, что не решается применять к Москве такой термин как «помогать» хакерам.

Он пояснил, что, по его оценке, российские власти «не делают того, что могли бы делать» для борьбы с киберпреступностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема кибербезопасности поднималась на саммите Россия — США 16 июня 2021 г. в Женеве. По окончании встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию иностранным и российским журналистам.

Отвечая на вопрос о хакерах и об обвинениях России в кибератаках, Путин напомнил, что «наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США». В этом списке Канада заняла второе, а Великобритания — пятое место.