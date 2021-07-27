Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга, украинского рэп-исполнителя Александра Юшко, больше известного как Энди Картрайт. Об этом сообщили 27 июля в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга. Кохал находится под стражей уже почти год.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга. Марина Кохал в суде

«Сторона обвинения единодушно просила суд продлить меру, — рассказали в ОПС. — Защита просила отказать следствию и избрать домашний арест, либо иную меру, не связанную с лишением свободы».

Как уточнили в ОПС, адвокаты Кохал ссылались на волокиту следствия, идентичные основания для продления меры пресечения, назначение повторных экспертиз с постоянно сдвигаемыми сроками окончания, отсутствие установленной причины смерти потерпевшего, шаблонность ходатайств следователя о продлении «стражи». Однако, рассмотрев позицию сторон, суд вновь продлил срок содержания под стражей Марине Кохал до 30 октября 2021 года.

Напомним, фрагменты тела 31-летнего Юшко были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. В убийстве обвиняется его супруга Марина Кохал. По версии следствия, после убийства женщина расчленила тело супруга и постаралась уничтожить улики. Сама Кохал не призналась в убийстве. Расчленение и попытку спрятать тело она объяснила тем, что муж якобы умер от передозировки наркотиков, а она захотела скрыть этот позорный факт.

С тех пор женщина находится в СИЗО, почти год следствие пытается через экспертизы установить точные причины смерти музыканта и доказать вину обвиняемой.