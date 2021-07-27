В Чечне 60% жителей вакцинировались от COVID-19
Грозный, 27 июля, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции с охватом 60% населения региона проведена в Чечне, передаёт 27 июля ЧГТРК «Грозный».
(сс) qimono
Вакцинация
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Региональный министр здравоохранения Эльхан Сулейманов подчеркнул, что Чечня стала первым регионом России, в котором достигнута необходимая доля вакцинированных от COVID-19.
Причём в Чечне взрослое население привито от коронавируса на 100% — 568 тысяч человек, что составляет 60% от общей численности — 910 тысяч человек.
«Я хочу поздравить с этим жителей республики. Безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения».
Также Чечня, отмечает чиновник, лидирует по охвату вакцинацией жителей региона в возрасте 60 лет и старше.