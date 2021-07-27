Саранск, 27 июля, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Мордовии по факту гибели 37-летнего рабочего от электротравмы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Электричество

По данным следствия, 26 июля в Саранске при производстве работ по разгрузке произошло соприкосновение стрелы манипулятора с высоковольтной линией электропередач. В результате от травмы электрическим током скончался рабочий. Еще один мужчина, 1988 года рождения, был госпитализирован с травмами.

До настоящего момента проведен осмотр места происшествия. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области идёт проверка по факту гибели 15-летнего юноши. Тело подростка было обнаружено днём 23 июля на территории частного дома в городе Коркино. По предварительным данным, мальчик коснулся работающей бетономешалки и получил удар электрическим током.

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