Казань, 27 июля, 2021, 19:22 — ИА Регнум. 20-летний фланговый нападающий казанского «Рубина» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия попал в сферу трансферный интересов лондонского «Тоттенхэма». Об этом 27 июля сообщило издание Sky Sports.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евсеев и Кварацхелия

На футболиста также претендуют мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что итальянский «Милан» отказался подписывать Хвичу Кварацхелию.

В прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия сыграл в 23-х турах Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых набрал 4+4 очка по системе гол+пас.

24 июля «Рубин» в матче первого тура нового сезона РПЛ одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0. Кварацхелия провел на поле 83 минуты. За отведенное время грузинский нападающий совершил две успешные обводки и нанес два удара по воротам «красно-белых». WhoScored оценил игру футболиста на 6,69 балла.