Сыктывкар, 27 июля, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Сотрудников ООО «Лукойл-Коми» и «Лукойл-Усинскнефтегаз» подозревают в незаконном получении 39 млн рублей.

Kasre.ru Коррупция

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, следствие полагает, что в 2014—2020 годах начальник отдела технологий повышения нефтеотдачи пластов ООО «Лукойл-Коми» получил незаконное вознаграждение в размере 33,4 млн рублей от представителей шести коммерческих организаций. За это он поспособствовал заключению ряда договоров между этими организациями и компанией.

Бывший начальник отдела территориального подразделения компании в 2017—2020 годах получил от представителя подрядной фирмы 5,5 млн рублей за обеспечение оперативного исполнения заключенных договоров. Свою вину в указанных преступлениях обвиняемые не признали. Подкупателей от уголовной ответственности освободили, поскольку они активно сотрудничали со следствием.

Справка: ООО «Лукойл-Коми» учреждено в июле 2002 года для добычи сырой нефти. Компания имеет уставный капитал более 5,7 млрд рублей. «Лукойл-Усинскнефтегаз» входит в состав общества.