Киев, 27 июля, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, как и заявлялось ранее, готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным с целью установления долговременного режима тишины в Донбассе.

Kremlin.ru Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Об этом набрифинге 27 июля заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Никифоров напомнил, что сегодня исполняется годовщина введения режима прекращения огня в Донбассе, и привёл цифры, свидетельствующие о том, что количество обстрелов, погибших и раненых за последний год существенно снизилось. Также спикер заявил, что Зеленский недоволен итогами перемирия.

«Президент будет доволен, когда в сводках будет ноль обстрелов, ноль погибших, ноль раненых… Президент со своей стороны делает все возможное, он неоднократно повторял, что готов встречаться и в «нормандском формате», и с глазу на глаз с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины», — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что именно мир остается главным приоритетом Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что 30 июня президент России в ходе очередной прямой линии усомнился в целесообразности встречи с Зеленским, поскольку тот отдал Украину под полное внешнее управление.

«Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти — в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать?», — сказал Владимир Путин.

До этого российский лидер заявлял, что вопросы урегулирования в Донбассе Киеву надо обсуждать с Донецком и Луганском, а он готов говорить о проблемах в двусторонних отношениях.