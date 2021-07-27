Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. 26 июля на официальном сайте санкт-петербургского «Зенита» было объявлено об уходе 25-летнего аргентинского флангового нападающего Себастьяна Дриусси. Футболист воспользовался правом выкупа собственного контракта.

Fc-zenit.ru Себастьян Дриусси

Ранее сообщалось, что Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в США. На футболиста претендует клуб, выступающий в МЛС.

В прошедшем сезоне Дриусси принял участие в шестнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Себастьян Дриусси перешел в «Зенит» 8 июля 2017 года из аргентинского «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. На тот момент «сине-бело-голубых» возглавлял нынешний главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини.