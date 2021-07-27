Москва, 27 июля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Качество работы Центрального банка (ЦБ) России стало ниже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

(сс) nattanan23 Рост

«Политика ЦБ за последние три года тоже стала существенно менее качественной: сначала ростом ставки придавили только начавшийся экономический рост, затем опустили слишком сильно, чтобы дать заработать банкам и строителям на льготной ипотеке, а сейчас очень неравно повышают так, что мы рискуем загубить только начавшийся восстановительный рост», — сказал Манкевич.

В итоге ключевую ставку было решено увеличить на 1% в преддверии лета, когда инфляция сезонно тормозиться, отметил экономист.

«К выборам мы увидим ее обуздание благодаря «выверенным и скоординированным действиям» ЦБ и правительства. Правда, инфляция снизится из-за урожая овощей и злаков, но овощи у нас хвалить не принято. Зато в результате снижения ставки мы потеряем 0,2−0,3% экономического роста, и это необходимо будет в 2022 году припомнить текущему составу правительству и ЦБ: в их результате мы все станем немного беднее», — спрогнозировал Манкевич.